Доба ООС: обстріли не припиняються

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 15 вересня говориться:

«14 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Кам’янки – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

близько Лебединського та Опитного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 120 мм;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також, зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Гладосового – з міномета калібру 82 мм.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого та поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм».