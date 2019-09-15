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Доба ООС: обстріли не припиняються
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 15 вересня говориться:
«14 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Кам’янки – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
близько Лебединського та Опитного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Новолуганського – з міномета калібру 120 мм;
поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також, зі станкового протитанкового гранатомета;
двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Гладосового – з міномета калібру 82 мм.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
в районі Зайцевого та поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм».
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