Доба ООС: двоє загиблих, один поранений

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 12 вересня говориться:

«11 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Богданівки – з озброєння БМП;

поблизу Невельського – зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

тричі поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Пісків – зі снайперської зброї;

поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

близько Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

близько Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Жолобка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

в районі Зайцевого – з гранатометів різних систем;

неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також – зі стрілецької зброї;

неподалік Новгородського – зі стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, один військовослужбовець отримав важке поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Пищевика зі станкового протитанкового гранатомета».