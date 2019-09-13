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Порошенко прийшов на допит до ДБР – ДБР прийшло з обшуком до банка Порошенка

Державне бюро розслідувань обшукує офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить п’ятому президенту України Петру Порошенку.


Речниці ДБР Анжеліка Іванова у коментарі Українській правді підтвердила: «Дійсно слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальскому».

Сьогодні Петро Порошенко 13 вересня побував на допиті у ДБР. Після чого він сказав журналістам, що его допитували щодо ренаціоналізації Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

Зокрема, Порошенко сказав:

«Ми стовідсотково праві. Закон точно на нашому боці. Націоналізація Приватбанку була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей, але чомусь ДБР і інші державні органи цим займатися не хочуть.

Питали щодо обставин проведення наради в Адміністрації президента, коли обговорювали ризики і загрози, які з’явилися для країни у зв’язку з прийняттям сумнозвісного рішення Окружним судом про ренаціоналізацію, або скасування націоналізації Приватбанку.

Крім того задавали запитання по моряках, по справі Керченської протоки. І їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України в праві користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем і узбережжям Маріуполя і Бердянська, де військово-морські сили несуть берегову оборону і саме в наслідок рутинної ротації була проведена операція, коли проти них була здійснена агресія з боку збройних сил Російської Федерації.

Державне бюро розслідування проводить розслідування в частині правомірності, а чи правильно, чи має право Україна захищати своє Азовське море, чи має право Україна захищати свій водний простір», - зазначив Порошенко.

Як відомо, після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.

Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка. За словами директора ДБР Романа Труби, Порошенко згадується у щонайменше 13 провадженнях ДБР. Труба запевняє, що у всіх провадженнях Порошенко проходить у якості свідка.

Порошенко уже двічі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському» і ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».


"ОБКОМ"

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13 Сентября 2019 13:58

 

 

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