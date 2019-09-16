Бюджет-2020 презентують нардепам у п’ятницю

Державний бюджет на 2020 рік буде презентований у парламенті у п’ятницю, 20 вересня.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, презентуватиме бюджет міністр фінансів Оксана Маркарова. Презентація держбюджету цієї п'ятниці зможе компенсувати годину запитань до уряду.

«Щодо години запитань до уряду. У нас надійшов до Верховної ради бюджет. Я думаю, що в п'ятницю міністр фінансів Оксана Маркарова буде представляти проект бюджету в Верховній раді України», - заявив Разумков.

«Бюджетний процес - це дуже серйозний виклик як для парламенту, так і для Кабінету міністрів. Це одне з ключових питань, до якого ми будемо підходити дуже виважено. Адже саме по цьому бюджету наступного року жити нашій державі», - додав спікер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України учора вніс до Верховної Ради проект держбюджету-2020. Текст документа поки відсутній на сайті Ради.