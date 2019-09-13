Чоловічки Зеленського передумали відстороняти Геращенко від засідань Ради

Верховна Рада не буде розглядати питання відсторонення співголови фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко від п'яти пленарних засідань.

Про це журналістам повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає кореспондент LIGA.net.

«Ми розглянули на комітеті і прийняли рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно виносити. У нас багато більш важливих справ», - заявив він.

За словами Арахамії, це питання не можна було просто так залишити, оскільки воно викликало обурення серед депутатів «Слуги народу».

Раніше комітет Ради з питань регламенту і депутатської етики рекомендував парламенту відсторонити Геращенко від участі в п'яти пленарних засіданнях. Рішення було прийнято після звернення того ж самого Арахамії до комітету з проханням відреагувати на слова Геращенко під час виступу в сесійній залі.

10 вересня співголова депутатської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на засіданні Верховної Ради заявила, що «п'ять років тому «зелені чоловічки» захопили Крим, зараз «зелені чоловічки» захоплюють український парламент».

Як відомо, зелений колір був основним у виборчій кампанії партії «Слуга народу», яка отримала більшість місць у Верховній Раді.