Екс-заступник голови ЦВК: розпуск Центрвиборчкому - підґрунтя для референдумів

Зміна складу Центральної виборчої комісії, яку ініціював Зеленський, готує підґрунтя для ймовірних референдумів.

Це зазначив екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі Громадського:

«Можливо, хтось поставив собі за мету якщо не в цьому році, то в наступному, прийняти рішення, щодо яких важлива буде роль ЦВК… Можливо це буде зміна Конституції, або затвердження Мінських домовленостей на референдумі».

Нагадаємо, під час президентської кампанії Зеленський казав, що один із головних принципів програми і внутрішніх принципів його команди – «народовладдя».

21 травня голова Адміністрації Зеленського Андрій Богдан допустив проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.

30 серпня Зеленський подав у Раду законопроект №1015, у якому запропонував надати народу право законодавчої ініціативи.

Парламент направив законопроект до Конституційного суду. Рішення підтримали 338 депутатів.

9 вересня Зеленський направив у Раду подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за «вмотивованим поданням президента».

ЦВК відкинула звинувачення Зеленського, заявивши, що вони нівелюють легітимність виборів, і сприймає свій розпуск як політично вмотивоване рішення.

11 вересня профільний комітет Верховної Ради підтримав подання Зеленського про розпуск Центрвиборчкому.