Рада ухвалила законопроект про «спліт»

Верховна Рада підтримала у цілому законопроект про «спліт», який запроваджує «міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі».

Документ підтримали 296 народних депутатів, повідомляє Економічна правда.

Як зазначає Мінфін, метою законопроекту є «дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави»: менше регулюючих та контролюючих органів, менше погоджувальних процедур, нижчі корупційні ризики та кращі умови ведення бізнесу.

Законопроект, зокрема, передбачає передачу частини повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

«Ці повноваження стосуються регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю», - заявили у Мінфіні.

Також передбачається передача решти повноважень Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацбанку.

Крім цього, йдеться про внесення змін до Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою уніфікації порядку здійснення процедур ліцензування та регулювання Нацбанком та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

«Законопроєкт приводить регулювання та нагляд у небанківському фінансовому секторі у відповідність до міжнародних стандартів. Ухвалення законодавства, важливого для забезпечення розвитку фінансових ринків, і зокрема закону про «спліт» є також одним із пунктів Меморандуму співпраці з МВФ в рамках програми Стенд-бай», - підкреслили у Мінфіні.