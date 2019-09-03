Нардепи просять КС дозволити карати себе за прогули та «кнопкодавство»

Парламент направив до Конституційного суду проект закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата.

Рішення направити законопроект до КС та включити його до порядку денного підтримали 279 депутатів, повідомляє Українська правда.

Крім «Слуги народу» за рішення голосували фракції «Батьківщина» та «Опозиційна платформа – За життя». «Європейська солідарність» голосувала проти.

Ініціатор проекту №1027 – Зеленський.

Документ пропонує внести зміни до статті 81 Конституції.

Зеленський пропонує достроково припиняти повноваження народного депутата у випадках:

- неособистого голосування в парламенті за встановлення такого факту судом.

- відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії; у такому випадку повноваження припиняє Верховний суд.

- припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі держави; у такому випадку повноваження припиняє Рада.