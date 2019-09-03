Законопроект про «законодавчу ініціативу народу» теж направили до КСУ

Парламент направив до Конституційного суду законопроект Зеленського «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)», який пропонує надати «народу» право вносити до Верховної Ради нові законодавчі пропозиції.

Рішення направити законопроект до КС та включити його до порядку денного підтримали 338 депутатів.

Представник Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив: «Після його (законопроекту) ухвалення народ України, у кількості та у порядку, яка буде визначена законом, зможе ініціювати розгляд у Верховній Раді України того законопроекту, який він вважатиме за важливий і за потрібний з точки зору ініціювання розгляду парламенту».

Спікер Дмитро Разумков додав: «Всі ми тут сьогодні завдяки народу. Тому якщо він нас сюди обрав, то зможе і законодавчі ініціативи вносити».

Законопроект змінити Конституцію. Нині право законодавчої ініціативи належить президенту, Кабінету міністрів, народним депутатам. Зеленський пропонує додати до цього переліку «народ».

Законодавча ініціатива – це право вносити до парламенту проекти законів, постанов, інших актів Ради, пропозицій і поправок до законопроектів.