Кaбмін ліквідував економічний департамент Нацполіції

 

10 сентября

19:28

Заступником Богдана став адвокат Єфремова

18:10

Зеленський вирішив розігнати Центрвиборчком

15:06

В Раді домовилися: у майбутньому не будуть голосувати так, як голосували за закон про імпічмент

14:27

Скасовано рішення Єврокомісії щодо допуску «Газпрому» до газопроводу OPAL

11:22

«Слуги Зеленського» прийняли запропонований Зеленським закон про імпічмент

08:41

Доба ООС: 13 обстрілів, поранено одного військового

09 сентября

08:49

Доба ООС: постраждав один військовий

08 сентября

08:57

Зеленський і Путін висловили один одному своє задоволення

08:39

Доба ООС: 14 обстрілів, без втрат

07 сентября

20:50

Євро-2020: Литва – Україна – 0:3

14:59

Зеленський прокоментував ситуацію з Цемахом

13:52

35 українських полонених повернулися додому

06 сентября

08:35

Доба ООС: один військовий загинув, одного поранено

05 сентября

15:58

Нацрада з питань ТБ звертатиметься до суду щодо анулювання ліцензії одного з «медведчуківських» телеканалів

14:22

НБУ знизив облікову ставку до 16,5%

13:39

Путін застеріг Зеленського від «переслідування» Медведчука

13:05

АМКУ прийняв рішення про примусовий поділ компанії Фірташа

12:41

Цемаха звільнено під особисте зобов'язання, електронного браслета він не носитиме

12:20

Суд звільнив з-під варти свідка у справі MH17 Цемаха

11:45

Суд дозволив затримати колишнього голову НКРЕКП Вовка

11:26

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» здивовані заявою ДПС про «9 мільярдів» - ДПС цю заяву вже спростувала

11:01

ВАКС починає роботу. Зеленський обіцяє допомогу

08:17

Доба ООС: загинув один військовий

04 сентября

21:15

Керівники фракцій Київради просять Зеленського призначити Кличка головою КМДА

20:46

Обрано уповноваженого з захисту державної мови

19:37

В обмін на міст, мобільний зв’язок і інші пропозиції України бойовики ОРДЛО можуть повернути «націоналізований» хлібозавод

19:00

Окружний суд призупинив ліквідацію патріархату Філарета

17:32

Прем’єр Гончарук: звільнення Кличка – це «посилення Кличка»

17:23

Кличко про своє звільнення: це позбавляє киян «права обирати владу»

15:02

Новий уряд погодив звільнення Кличка

Кaбмін ліквідував економічний департамент Нацполіції

На першому засіданні новий уряд прийняв рішення ліквідувати Департамент захисту економіки Національної поліції України. Натомість буде створено новий орган – Служба фінансових розслідувань.


Як повідомляє 24tv, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що відтепер поліція більше не має права «просто так» втручатися у діяльність бізнесу.

Гончарук додав, що замість ліквідованого Департаменту буде створена ефективна структура для розслідування фінансових злочинів, куди зможуть прийти на роботу порядні та чесні працівники. Йдеться про Службу фінансових розслідувань.

«Ліквідація Департаменту не завершиться простою зміною вивісок, а буде використана для реформування підрозділів Нацполіції. Якщо в системі є чесні та професійні люди, які доведуть, що не брали хабарі і готові працювати для держави – вони матимуть таку можливість», – наголосив Гончарук.

Зеленський уже зобов'язав забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань (СФР) до 1 грудня 2019 року. СФР буде єдиний правоохоронним органом, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, спрямованих проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах.

Окрім цього, СФР буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні чинники, що сприяють розвитку економічної злочинності та вчиненню таких злочинів, і на основі аналізу подавати пропозиції уряду щодо формування державної політики з метою забезпечення ефективного запобігання економічним злочинам.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

02 Сентября 2019 17:53

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (52)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (112)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 