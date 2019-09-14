Доба ООС: поранено вісьмох наших військових Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 14 вересня говориться: «13 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – зі снайперської та стрілецької зброї; двічі неподалік Талаківки – зі стрілецької зброї; двічі поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Опитного – з автоматичного гранатомета; поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Гнутового – з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил противник застосував декілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них – один з підвісом, для скидання гранатометних пострілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм; поблизу Майорська – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї; чотири рази неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм. поблизу Хутора Вільного – застосував протитанковий ракетний комплекс. За минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ». Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з міномета калібру 120 мм».

"ОБКОМ" Версия для печати 14 Сентября 2019 08:50 Опубликовать Tweet





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