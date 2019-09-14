Доба ООС: поранено вісьмох наших військових

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 14 вересня говориться:

«13 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Мар’їнки – зі снайперської та стрілецької зброї;

двічі неподалік Талаківки – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Опитного – з автоматичного гранатомета;

поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил противник застосував декілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них – один з підвісом, для скидання гранатометних пострілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;

поблизу Майорська – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

чотири рази неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм.

поблизу Хутора Вільного – застосував протитанковий ракетний комплекс.

За минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ».

Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з міномета калібру 120 мм».


"ОБКОМ"

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14 Сентября 2019 08:50

 

 

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