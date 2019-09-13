Доба ООС: загинув боєць Нацгвардії Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 13 вересня говориться: «12 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; п’ять разів поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї; двічі неподалік Новогнатівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Верхньоторецького – зі стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Гнутового – зі стрілецької зброї; неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї; поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі неподалік Травневого – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Луганського – з міномета калібру 120 мм; неподалік Майорська – з міномета калібру 82 мм. За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил загинув. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького зі стрілецької зброї і поблизу Зайцевого, застосувавши міномет калібру 82 мм».

"ОБКОМ" Версия для печати 13 Сентября 2019 08:53 Опубликовать Tweet





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