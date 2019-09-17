Прем’єр Гончарук не виключає «компроміс» із Коломойським щодо ПриватБанку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про можливий компроміс із бізнесменом Ігорем Коломойським щодо спору про націоналізацію ПриватБанку, власником якого був Коломойський.

«Я повністю переконаний, що наразі нам потрібно зосередитися на зростанні й шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивний стосовно будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу», - сказав Гончарук в інтерв'ю Financial Times.

Водночас Міжнародний валютний фонд розцінює відступ від націоналізації ПриватБанку як негативний сигнал, що ставить під загрозу його резервну програму в обсязі $3,9 млрд, зазначено в публікації.

«Яке рішення ми не знайшли б, ми маємо знайти його разом із МВФ», - зазначив Гончарук.

Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в спорі про націоналізацію ПриватБанку готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою і бачить для цього хороше вікно можливостей. Однак деталей можливої угоди не уточнив.

ДИВ. ТАКОЖ: Для Коломойського відкрилося «хороше вікно»: крізь нього він бачить вихід із ситуації з ПриватБанком