І цього тижня Зеленський не зможе відібрати у Авакова Нацгвардію

Розгляд «невідкладного» законопроекту знову відкладено.

Верховна Рада цього пленарного тижня не зможе розглянути законопроект Зеленського про підпорядкування йому Національної гвардії. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

«Хочу попросити зняти з розгляду законопроект № 1007 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Нацгвардії». Він зараз знаходиться ще на розгляді в комітеті», - заявив Монастирський.

Минулого тижня комітет ВР з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроекту про перепідпорядкування Національної гвардії Зеленському. Монастирський тоді підкреслював, що законопроект планують доопрацювати.

Нагадаємо, що цей законопроект був поданий Зеленським ще 29 серпня як «невідкладний».