Зеленський: АМКУ перезапускається – голова АМКУ залишається

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв, призначений на цю посаду у травні 2015 року, збереже свою посаду, повідомив Зеленський на 16 конференції YES, організованій Фондом Віктора Пінчука в Києві в п'ятницю.

«Що стосується антимонопольної політики, ми перезапускаємо Антимонопольний комітет. Уже змінили заступників. Подивимося, як працює голова АМК», - сказав Зеленський.