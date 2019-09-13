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У Кремлі наполягають: спочатку фіксація «формули Штайнмайера» - потім «нормандська» зустріч

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що перед проведення зустрічі у «нормандському форматі» учасникам треба виконати кілька умов.


Про це він сказав під час брифінгу у п’ятницю, повідомляє Українська правда з посиланням на російський «Інтерфакс».

«Є три важливі передумови, які, як нам представляється, якщо будуть реалізовані, можуть забезпечити успіх зустрічі в верхах», - сказав представник Кремля.

«Зокрема, потрібно остаточно відрегулювати питання з розведенням сил і засобів в трьох так званих «пілотних районах» - Станиця Луганська, Золоте і Петровське на лінії зіткнення», - зазначив Ушаков.

«Ми також вважаємо за необхідне напередодні саміту зафіксувати письмово в рамках Контактної групи так звану «формулу Штайнмайера», яка передбачає, що закон про особливий статус Донбасу починає діяти на тимчасовій основі в день виборів і на постійній основі - після виборів і підсумкової доповіді БДІПЛ ОБСЄ», - зазначив Ушаков.

Помічник Путіна зауважив: «Ми знаємо, що на що проводилися раніше зустрічах, тих же самітах в Берліні і Парижі, було досягнуто певних домовленостей, які не завжди українською стороною дотримувалися».

За його словами, «потрібно, крім домовленостей в Контактній групі, підготувати текст, який лідери могли б прийняти за підсумками саміту».

«Це дуже важливо. Наповнення цього саміту має бути зафіксовано на папері», - заявив помічник президента.

Ушаков додав, що «робота йде в закритому порядку».

У Кремлі заявили, що підтримують пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про проведення в Парижі саміту «нормандської четвірки», але відзначають, що його дата буде залежати від досягнення попередніх домовленостей на рівні помічників.

«Шансів на проведення «нормандського саміту» на наступному тижні немає. Якщо робота піде, то жовтень виключати не можна», - заявив Ушаков.

У п’ятницю міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що влада України хотіла б провести місцеві вибори по всій країні, включаючи тимчасово непідконтрольні уряду території Донбасу.

Учора Зеленський анонсував обговорення «формули Штайнмаєра» на зустрічі лідерів держав «нормандської четвірки».


"ОБКОМ"

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13 Сентября 2019 18:44

 

 

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