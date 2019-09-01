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Віце-президент США запевнив, що підтримка України не припиниться

Віце-президент США Майкл Пенс під час зустрічі з Зеленським у Польщі заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну у сфері безпеки і у питанні територіальної цілісності.


Про ці повідомляє Українська правда з посиланням на FoxNews.

Зокрема Пенс заявив: «Між США та Україною - надзвичайно сильні стосунки, ми завжди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Це почалося ще з 2014 року, з того часу ми сильно підтримуємо територіальну цілісність і народ України. Ми й надалі продовжимо підтримувати Україну, зокрема у питаннях безпеки і територіальної цілісності, що включає і Крим».

Пенс також зауважив наступне: «У першу чергу мені хочеться обговорити питання енергонезалежності України, нашої можливої співпраці в галузі енергетики та економіки. Також мені хочеться почути більше про прогрес у питанні впровадження реформ. З нетерпінням чекаю можливості обговорити питання енергетики, енергоресурсів, яким чином це питання розвивається».

У свою чергу Зеленський висловив подяку за підтримку України, «за те, що США завжди захищали і не змінювали позицію щодо нашої територіальної цілісності і суверенітету» і зазначив щодо реформ, що «нова Верховна Рада працює лише три дні».

«У перший же день ми зареєстрували 74 - чи близько того - законів, які допоможуть реформувати українську систему, які допоможуть не лише боротися, а й перемогти корупцію, 5 вересня почне роботу Антикорупційний суд, ми перезапускаємо інші антикорупційні органи... Призначено нового голову Служби безпеки, тепер в нас нарешті новий генпрокурор, новий молодий уряд... Ми дійсно налаштовані побороти корупцію і дати можливість бізнесу, економіці дійсно розвиватися в Україні», - зазначив Зеленський.


"ОБКОМ"

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01 Сентября 2019 18:38

 

 

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