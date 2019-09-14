Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс з відкритими списками

За його словами, новий кодекс містить норми, що не відповідають Конституції.

Зеленський вніс до Верховної Ради текст пропозицій до нового Виборчого кодексу за відкритими списками, ухваленого Верховною Радою 8 скликання. Про це йдеться на сайті парламенту, де зазначено, що «документ готується до розгляду з вето президента», повідомляє РБК-Україна.

«Кодексом декларується модель виборчої системи, спрямованої на скасування мажоритарної складової виборів та запровадження пропорційної системи з відкритими регіональними списками. Однак, аналіз положень Кодексу, якими визначається порядок застосування виборчої квоти, розподілу депутатських мандатів і визначення обраних кандидатів у виборчому регіоні та у загальнодержавному виборчому окрузі, дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерної для пропорційної системи із закритими списками», - йдеться у тексті пропозицій.

Окрім того, у пропозиціях зазначено, що Виборчий кодекс, який надійшов на підпис Зеленському, містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни до виборчого законодавства.

«Не можу підтримати Виборчий кодекс України у запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду та пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів і демократичних стандартів організації та проведення виборів, унеможливлення будь-яких зловживань та маніпуляцій під час проведення виборів», - йдеться у тексті пропозицій Зеленського.

Спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій у кінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.

Підписання документа нардепи розблокували 12 липня 2019 р.

Перше читання проект пройшов ще 7 листопада 2017 року.