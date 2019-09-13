Зеленський прокоментував «фото тижня»

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським йшлося про те, як полегшити життя українцям.

«Усі мають жити за правилами. Монополії не буде», - сказав він журналістам у п'ятницю після свого виступу на Форумі YES, коментуючи зустріч із бізнесменом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи стосується це і Коломойського, Зеленський сказав: «Для всіх. У тому числі для пана Коломойського. І справді, щоб він сприяв, щоб будь-які ціни, пов'язані з «комуналкою», знижувалися».

«Перш за все, всі розуміють, що має бути ринок. І наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни. Але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше», - додав він.

Зеленський переконаний, що Коломойський його почув: «Упевнений. Ми побачимо результат».

Як повідомлялося, 10 вересня ввечері Зеленський зустрівся з Коломойським у Києві.

Судячи з фотографії, на зустрічі також були присутні глава Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший помічник президента Сергій Шефір та інші.

«В Офісі президента вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також ішлося про енергетичну сферу», - повідомила прес-служба ОПУ на своїй сторінці у Facebook у вівторок.