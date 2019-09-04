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Зеленський повернув Раді закон про державну підтримку «Пласту»

Зеленський повернув Верховній Раді ухвалений 30 травня закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України».


Про це свідчить статус документа на сайті парламенту, повідомляє Укрінформ.

«Повернуто з пропозиціями Президента», - зазначається на сторінці законопроєкту.

На сайті повідомляється, що пропозиції Зеленського до закону надійшли 4 вересня, проте текст пропозицій наразі відсутній.

30 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України». «За» проголосували 228 народних депутатів.

Цей закон вносить зміни до законів «Про культуру» та «Про позашкільну освіту» з метою визначення формату державної підтримки «Пласту».

Зокрема, статтю 15 закону «Про позашкільну освіту» було доповнено положенням, згідно з яким визначено, що пластовий (скаутський) рух є одним із напрямків позашкільної освіти, який забезпечує громадянську освіту вихованців і слухачів у формі навчання через дію, через командну співпрацю і систему малих груп, навички життя в природі та волонтерську діяльність.

додано положення про те, що пластові виховні частини є організаційними осередками дітей і молоді, які є членами «Пласту».

Окрім того, стаття 8 закону «Про культуру» доповнена частиною про те, що пластові виховні частини мають право на користування державними та комунальними закладами культури, позашкільними закладами освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством.


"ОБКОМ"

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04 Сентября 2019 14:23

 

 

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