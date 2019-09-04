Зеленський повернув Раді закон про державну підтримку «Пласту»

Зеленський повернув Верховній Раді ухвалений 30 травня закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України».

Про це свідчить статус документа на сайті парламенту, повідомляє Укрінформ.

«Повернуто з пропозиціями Президента», - зазначається на сторінці законопроєкту.

На сайті повідомляється, що пропозиції Зеленського до закону надійшли 4 вересня, проте текст пропозицій наразі відсутній.

30 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України». «За» проголосували 228 народних депутатів.

Цей закон вносить зміни до законів «Про культуру» та «Про позашкільну освіту» з метою визначення формату державної підтримки «Пласту».

Зокрема, статтю 15 закону «Про позашкільну освіту» було доповнено положенням, згідно з яким визначено, що пластовий (скаутський) рух є одним із напрямків позашкільної освіти, який забезпечує громадянську освіту вихованців і слухачів у формі навчання через дію, через командну співпрацю і систему малих груп, навички життя в природі та волонтерську діяльність.

додано положення про те, що пластові виховні частини є організаційними осередками дітей і молоді, які є членами «Пласту».

Окрім того, стаття 8 закону «Про культуру» доповнена частиною про те, що пластові виховні частини мають право на користування державними та комунальними закладами культури, позашкільними закладами освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством.