Набули чинності укази Зеленського про покращення Карпат та протидію рейдерам Документи було підписано учора.

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №543/2019 Про розвиток регіону українських Карпат З метою стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат постановляю: 1. Кабінету Міністрів України: 1) затвердити у двомісячний строк Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 — 2022 роки з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат; 2) передбачати у проектах закону про Державний бюджет України на 2020 та наступні роки видатки, необхідні для реалізації Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 — 2022 роки. 2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 22 липня 2019 року». «УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №542/2019 Про заходи щодо протидії рейдерству З метою забезпечення належного захисту державою суб’єктів права власності і господарювання, ефективної протидії протиправному позбавленню власників їх прав, створення сприятливих умов для ведення бізнесу постановляю: 1. Кабінету Міністрів України: 1) протягом трьох місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України, спрямований на посилення гарантій захисту державою речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, захисту прав засновників (учасників) юридичних осіб та протидію рейдерству, в якому передбачити, зокрема: перегляд структури Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, запровадження додаткових механізмів, що унеможливлять здійснення реєстраційних дій без відома власника об,єкта нерухомого майна, засновника (учасника) юридичної особи, а також забезпечать невідкладне інформування зазначених осіб про зміст вчинених реєстраційних дій; можливість створення на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань документів в електронній формі для державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців; запровадження можливості здійснення окремих реєстраційних дій на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань в автоматичному режимі без участі державного реєстратора; створення єдиного електронного реєстру нотаріальних дій; виключення акредитованих суб’єктів з числа суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; визначення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань випадків здійснення реєстраційної дії виключно нотаріусом, який вчинив відповідну нотаріальну дію, за принципом одночасності; проведення реєстраційної дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань на підставі судових рішень, відомості про які відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень, виключно після отримання відповідного судового рішення, достовірність якого засвідчена кваліфікованим електронним підписом; обов’язковість нотаріального посвідчення договорів, предметом яких є відчуження частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, крім договорів, створених на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань і підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису; посилення захисту відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань від їх несанкціонованого чи випадкового видалення (зміни або знищення), у тому числі шляхом запровадження додаткового підтвердження вчинення реєстраційної дії, зокрема з використанням мобільного електронного підпису (Mobile ID) та інших схем електронної ідентифікації; визначення критеріїв ризикованих реєстраційних дій та запровадження їх автоматичного моніторингу; удосконалення засад оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; 2) забезпечити перенесення до 2021 року до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні, зареєстровані до 1 січня 2013 року у Державному реєстрі земель. 2. Цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 22 липня 2019 року».

"ОБКОМ" Версия для печати 23 Июля 2019 10:59 Опубликовать Tweet





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