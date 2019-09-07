35 українських полонених повернулися додому Літак з українцями, яких звільнили з російського полону, прибув в аеропорт «Бориспіль».

Сьогодні, 7 вересня, між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами. «Українська правда» публікує відповідні списки обміну у форматі «35 на 35». Списки українців: Росія віддала Україні 24 моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керчі. До полону росіян тоді потрапили: Юрій Будзило В’ячеслав Зінченко Андрій Оприско Сергій Цибізов Андрій Артеменко Володимир Терещенко Євген Семидоцький Віктор Безпальченко Андрій Шевченко Володимир Варимез Михайло Власюк Богдан Головаш Сергій Чуліба Олег Мельничук Богдан Небилиця Владислав Костішин Сергій Попов Юрій Без'язичний Роман Мокряк Андрій Ейдер Василь Сорока Андрій Драч Володимир Лісовий Денис Гриценко Крім моряків додому повернулися ще 11 українців. Олег Сенцов і Олександр Кольченко були затримані у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення. Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20. У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування. Для відбування строку його відправили до колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Кольченка утримували у виправній колонії №6 у російському місті Копейськ. У січні 2019 року Європейський суд з прав людини повернув пріоритетний порядок розгляду справи українських політв'язнів Сенцова і Кольченка. Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. ФСБ стверджувало, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. 4 серпня 2017 ороку Роздольненський райсуд в Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів за обвинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів. В кінці серпня 2017 року стало відомо, що проти Балуха порушили нову кримінальну справу – нібито за побиття начальника ізолятора. 5 липня 2018 року суд визнав Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів (за сукупністю двох справ). Роман Сущенко - власний кореспондент «Укрінформу» у Франції, якого затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві. 4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав. У 2019 році Сущенко начебто підписав документи на «згоду відбувати термін покарання» в Україні. Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті. У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не визнали. Клих відбував термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ. Українського студента Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому на портальну гіпертензією, інкримінували «схиляння до теракту». За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку. Гриб не визнав звинувачень, називаючи справу сфабрикованою. 22 березня його засудили до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Гриб оголошував голодування. Перед вироком політв'язень виступив з останнім словом у суді, не визнав звинувачень і назвав представників ФСБ «бандитами і вбивцями». Гриб потребує медичної допомоги. Євген Панов був затриманий у серпні 2016 року в окупованому Криму як «український диверсант», що готував теракт. 25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму. На початка 2019 року Панова перевезли в колонію Омська, відому своїми тортурами. Артур Панов був затриманий на території Росії у грудні 2015 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Ростові-на-Дону терористичний акт за допомогою саморобного вибухового пристрою. Громадянин України в домашніх умовах нібито виготовив і зберігав вибухові речовини і пристрої. Також він начебто схилив місцевого жителя до участі в диверсії. 5 квітня 2018 року Панова засудили до 8 років ув'язнення в Кемеровській колонії №22. Едема Бекірова окупанти затримали на адмінкордоні з Кримом 12 грудня 2018 року. Його утримували у Сімферопольському СІЗО у справі про «зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів». У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб. 27 серпня 2019 року Центральний районний суд Сімферополя відпустив Бекірова із СІЗО під зобов'язання явки в суд. Миколу Сизановича внесли до списку політв’язнів Кремля у 2018 році. Тоді віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що це громадянин України з ОРДЛО, вивезений в Ростов, а потім до Сибіру. У списках росіян на обмін - 33 особи, з них помилувані були 11 осіб, 19 скасовано запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, одного було передано російській стороні раніше. Окрім цих осіб Росії передали Володимира Цемаха та Кирила Вишинського.

"ОБКОМ" Версия для печати 07 Сентября 2019 13:52 Опубликовать Tweet





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