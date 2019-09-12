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МЗС запевняє, що денонсацію угод із Росією та СНД буде продовжено

МЗС запевняє, що денонсацію угод із Росією та СНД буде продовжено

Київ не припиняв роботу з розірвання двосторонніх договорів із Росією, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.


Таким чином відомство у відповідь на запит Радіо Свобода прокоментувало інформацію російських ЗМІ про сповільнення процесу денонсації таких договорів. За даними МЗС, така ж робота ведеться і щодо відносин України зі Співдружністю незалежних держав.

«Робота з глибокої інвентаризації та приведення договірно-правової бази з Російською та СНД у відповідність до сучасних національних інтересів України не припинялася», – йдеться й відповіді.

Крім того, тривалість процесу перегляду договірної бази Києва з Москвою та СНД пояснюють кількома чинниками. Серед них - «необхідність дотримання всіх процедур, передбачених цими угодами для їх припинення, та процес формування органів державної влади після президентських та парламентських виборів в Україні».

«Після завершення процесу формування нового керівництва усіх причетних державних установ, інвентаризацію договірно-правової бази з Російською Федерацією і СНД та припинення чинності тих угод, які більше не відповідають інтересам України, буде продовжено», – стверджують у МЗС.

Як відомо, договір про дружбу між Росією та Україною припинив дію 1 квітня 2019 року.

11 вересня 2019 року російське видання «Комерсант» поширило інформацію, що Київ призупинив процедуру денонсації двосторонніх угод із Москвою. Окремі співрозмовники видання припускали, що це пов’язано зі зміною влади в Україні.


"ОБКОМ"

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12 Сентября 2019 17:37

 

 

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