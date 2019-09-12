Зеленський анонсував обговорення «формули Штайнмаєра»

Це має відбутися на зустрічі лідерів держав «нормандської четвірки».

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві, повідомляє Європейська правда.

«Формулу Штайнмаєра» і всі пункти мінських угод розглядатимуть і ухвалюватимуть рішення лідери чотирьох держав», - сказав Зеленський.

У серпні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів «нормандського формату» необхідність «зафіксувати на папері формулу» нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо «особливого статусу» Донбасу. У Кремлі називають це «домашньою роботою» Києва.

Україна, Франція та Німеччина наполягають на проведенні саміту лідерів вже у вересні.