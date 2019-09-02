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Комітет Ради схвалив зняття недоторканності вже з 1 січня

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує Верховній Раді ухвалити як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції щодо недоторканості народних депутатів.


Комітет більшістю голосів схвалив свій висновок: рекомендувати законопроект №7203 прийняти як закон. За словами голови комітету, нардепа від «Слуги народу» Ірини Венедіктової, «за» проголосували 17, «проти» – двоє, один депутат утримався.

Раніше у комітеті виникла суперечка щодо можливості початку другої сесії парламенту з 3 вересня, адже розглядати зміни до Конституції у другому читанні можна лише на наступній сесії після першого читання.

Верховна Рада на засіданні 29 серпня у першому читанні підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. Для того, щоб ухвалити закон в цілому, депутатам потрібно буде підтримати його 300 голосами.

У проекті пропонується прибрати з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо закон буде ухвалений остаточно, недоторканність має бути скасована з 1 січня 2020 року.

Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.


Українська правда

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02 Сентября 2019 12:09

 

 

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