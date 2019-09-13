|
|
|
Нацрада з питань ТБ створила групу для захисту інформаційного простору
Створення робочої групи з питань захисту інформаційного простору відбулось на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 12 вересня.
Про це йдеться на сайті регулятора, повідомляє detector.media.
Голова робочої групи – заступниця голови Національної ради Уляна Фещук.
До робочої групи з питань захисту інформпростору України увійшли всі члени Нацради, керівники окремих структурних підрозділів та представники Національного антикорупційного бюро, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки і Служби безпеки України.
З ініціативою створити робочу групу з захисту інформпростору Нацрада виступила 9 липня 2019 року.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку