Нацрада з питань ТБ створила групу для захисту інформаційного простору

Створення робочої групи з питань захисту інформаційного простору відбулось на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 12 вересня.

Про це йдеться на сайті регулятора, повідомляє detector.media.

Голова робочої групи – заступниця голови Національної ради Уляна Фещук.

До робочої групи з питань захисту інформпростору України увійшли всі члени Нацради, керівники окремих структурних підрозділів та представники Національного антикорупційного бюро, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки і Служби безпеки України.

З ініціативою створити робочу групу з захисту інформпростору Нацрада виступила 9 липня 2019 року.