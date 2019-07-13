Новим головою Херсонської ОДА став екс-заступник міністра оборони

Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва, екс-заступника міністра оборони України.

Зеленський представив новопризначеного голову ОДА на нараді в Херсоні в суботу.

Одним з пріоритетів роботи нового голови ОДА він назвав облаштування інфраструктури контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) в Херсонській області на адмінкордоні з окупованим Кримом.

У свою чергу Юрій Гусєв зазначив, що Херсонщина – це його рідний регіон, і з сьогоднішнього дня в області стартує пілотна програма, згідно з якою голів райдержадміністрацій області, а також заступників голови ОДА набиратимуть з кадрової програми Lift.

«Хто хоче працювати в команді президента, у вертикалі президента в Херсонській області, заходьте прямо зараз на сайт Lift... платформа, яку президент анонсував на iForum, залишайте свої координати, залишайте свої резюме. Працюватиме команда, яка відбиратиме цих людей – ті, хто пройде у фінал, отримають співбесіди зі мною, з командою офісу президента, і найкращі керуватимуть райдержадміністраціями, і можливо стануть заступниками голови ОДА», - сказав Гусєв.

26 червня Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав призначення 8 голів ОДА, чиї кандидатури запропонував президент Зеленський. Зокрема, головою Херсонської ОДА пропонувалося призначити Юрія Гусєва.

Раніше Юрій Гусєв значився під №41 у виборчому списку партії «Слуга народу». Однак 13 червня він повідомив про рішення не брати участі у парламентських виборах, але залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй «в іншій ролі».