Новим головою держадміністрації Київської області став Бно-Айріян

Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна новим головою Київської ОДА.

Про це стало відомо під час візиту Зеленського до Бориспіля, передає кореспондент РБК-Україна.

Як пише Depo.ua, Михайлу Бно-Айріяну 35 років. Він народився у столиці Азербайджану Баку. Школу закінчив у Львові, а потім навчався у Київському національному університеті імені Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Цей виш Бно-Айріян закінчив у 2007 році, а вже наступні два роки він навчався на Росії у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав диплом МВА за спеціальністю «Міжнародний нафтогазовий бізнес».

Свою трудову кар'єру Михайло Бно-Айріян починав з посади журналіста в одній з ділових газет. Після закінчення Московського інституту працював у посольстві України в Росії.

Протягом 2010-2013 років Бно-Айріян був радником міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, який працював в уряді Януковича-Азарова. Коли ж Грищенко став віце-прем'єр-міністром в уряді Азарова, Бно-Айріян був призначений його радником, відповідаючи за напрям в охороні здоров'я.

У 2015-2016 роках Бно-Айріян очолював Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. У 2016 році він брав участь у конкурсі на посаду голови Житомирської обласної держадміністрації, але програв його. Одразу після цього Бно-Айріян влаштувався на роботу у державне підприємство «НЕК «Укренерго». Спочатку він був директором з комунікацій та міжнародного співробітництва підприємства, а згодом зайняв посаду заступника директора «Укренерго».