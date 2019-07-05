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Суд повернув Семеніхіну посаду мера Конотопа

Сумський окружний адміністративний суд задовольнив позов екс-мера Конотопу Артема Семеніхіна, у якому він просив скасувати рішення міськради про дострокове припинення його повноважень.


Про це повідомилапрес-служба суду, інформує Українська правда.

«Суд частково задовольнив позовні вимоги та скасував рішення Конотопської міської ради 7 скликання від 28.08.2018 «Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича», поновив позивача на посаді міського голови міста Конотоп», – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що рішення можна оскаржити протягом 30 днів з моменту, коли оприлюднять повне рішення – це станеться впродовж 10 днів.

Нагадаємо:

Артем Семеніхін був міським головою Конотопа у 2015-2018 роках.

У 2014-2015 роках він брав участь в АТО на сході України.

Ексмер висунув свою кандидатуру в народні депутати за 160 округом

27 червня вночі на Семеніхіна напали невідомі і спричинили тяжкі тілесні ушкодження.


"ОБКОМ"

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05 Июля 2019 22:52

 

 

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