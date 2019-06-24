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Звільнено голів трьох ОДА

Зеленський звільнив із займаних посад голів Житомирської, Рівненської та Черкаської обласних державних адміністрацій.


Відповідні укази опубліковані на сайті Зеленського.

Так, указом №425/2019 звільнено Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації, указом №426/2019 звільнено Олексія Муляренка з посади голови Рівненської ОДА, а указом №427/2019 Олександра Вельбівця — з посади голови Черкаської ОДА.

Усіх посадовців звільнено «у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України».

Водночас указом №430/2019 Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Черкаської облдержадміністрації на Тараса Висоцького, указом №429/2019 - обов’язки голови Рівненської ОДА покладено на Ігоря Тимошенка, а указом №428/2019 - обов’язки голови Житомирської ОДА на Ярослава Лагуту.

Як повідомлялося, 19 червня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд вкотре подає на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій.

11 червня Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій.


Укрінформ

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24 Июня 2019 15:53

 

 

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