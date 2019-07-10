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На Одещині знайшли повішеним екс-голову райдержадміністрації

Екс-голову Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка, який у травні мав конфлікт зі стріляниною з нардепом від БПП Олександром Урбанським, знайшли повішеним.


Про це Українській правді повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, чоловіка знайшли у власному будинку в Овідіопольському районі Одещини.

У Національній поліції підтвердили інформацію про виявленого повішеного, але імені його не назвали.

«Вчора надійшло до Овідіопольського головвідділку поліції повідомлення, що виявлено повішеним 62-річного чоловіка у власному будинку», - сказав речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він додав, що слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів, які б вказували на порушення обстановки у будинку, чи ознак насильства на тілі чоловіка, за попередньою інформацією, не виявила.

«Тіло направили на судово-медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (самогубство)», - сказав Тракало.

«Також встановлено, що померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 263 ККУ та ч. 4 ст. 296 ККУ за фактом хуліганських дій, під час яких він застосував зброю відносно народного депутата», - підсумував речник Нацполіції.


"ОБКОМ"

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10 Июля 2019 11:26

 

 

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