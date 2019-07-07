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Колишній «регіонал» став головою Луганської ОДА
Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ від 5 липня оприлюднено в неділю. «Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації», - йдеться в указі.
Комарницькому 55 років, він займає посаду ректора Луганського університету внутрішніх справ, який після окупації Росією Луганська спочатку переїхав до Сум, а згодом до Сєвєродонецька.
За часів президентства Віктора Януковича був депутатом Луганської облради від фракції «Партія регіонів».
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