Колишній «регіонал» став головою Луганської ОДА

Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено в неділю. «Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації», - йдеться в указі.

Комарницькому 55 років, він займає посаду ректора Луганського університету внутрішніх справ, який після окупації Росією Луганська спочатку переїхав до Сум, а згодом до Сєвєродонецька.

За часів президентства Віктора Януковича був депутатом Луганської облради від фракції «Партія регіонів».