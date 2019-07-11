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Гепа знов «прикрасив» Харків бюстом Жукова

У Харкові відновлено бюст радянського маршала Георгія Жукова.


«Як і обіцяв - сьогодні повернули на місце», - написав на своїй сторінці у Facebook у четвер міський голова Харкова Геннадій Кернес, опублікувавши кілька фотографій відновленого пам'ятника.

2 червня 2019 року група активістів, що пікетували з'їзд партії «Довіряй справам», влаштували «коридор ганьби» учасникам з'їзду, а також знесли погруддя Жукова, розташоване за кілька сотень метрів від місця проведення партз'їзду.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Кернес заявив, що пам'ятник буде відновлено найближчим часом.


Інтерфакс-Україна

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11 Июля 2019 11:13

 

 

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