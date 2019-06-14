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ПриватБанк програв Коломойському і у Верховному Суді, і у Господарському суді Києва

ПриватБанк програв касацію в спорі з компанією Коломойського.


Верховний Суд 4 червня відмовився задовольнити касаційну скаргу ПриватБанку й залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, згідно з якими було задоволено позов ТОВ «Акватера», кінцевими бенефіціарами якого є екс-власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, і стягнуто з ПриватБанку 25 млн грн, які «Акватера» як майновий поручитель заплатив Національному банку України в рахунок погашення частини заборгованості ПриватБанку з рефінансування, повідомляє Finbalance.

Крім того, 28 травня Господарський суд Києва задовольнив позов ПрАТ «Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат», який пов'язують з екс-власниками ПриватБанку, і зобов'язав ПриватБанк повернути 8,15 млн грн, які Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат як майновий поручитель заплатив НБУ в рахунок погашення частини заборгованості ПриватБанку з рефінансування.

За даними НБУ, борг ПриватБанку перед Нацбанком з рефінансування на 1 травня 2019 року становив 9,3 млрд грн.


Інтерфакс-Україна

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14 Июня 2019 20:15

 

 

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