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Напередодні виборів Мінсоцполітики пропонує ускладнити «спрощене» життя ФОПів та IT-компаній

Поки Петро Порошенко у кожному своєму виступі пишається досягненнями вітчизняної IT- галузі, в уряді вирішили що рейтинг президента треба ще трохи завалити.


Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу. Відповідний проект закону міністерство опублікувало на своєму сайті.

Пропонується доповнити Кодекс законів про працю новою статтею — «Ознаки наявності трудових відносин».

У статті будуть прописані 7 критеріїв, що вказують на трудові відносини між двома особами.

Наявності одночасно будь-яких трьох із вказаних критеріїв буде достатньо, щоб відносини визнали трудовими, а роботодавець заплатив за кожного неоформленого співробітника штраф у 30 мінімальних заробітних плат (понад 125 тисяч грн станом на лютий 2019 року).

До таких критеріїв відносяться:

періодичність оплати особі за роботу, виконувану в інтересах іншої особи (двічі і більше);

особисте виконання особою роботи за дорученням і під контролем особи, в інтересах якої вона виконується;

винагорода за виконану роботу є єдиним джерелом або становить 75 і більше відсотків доходу ФОП за останні шість місяців;

робота виконується на визначеному роботодавцем робочому місці та згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

ФОП виконує роботу, подібну до виконуваної штатними співробітниками;

організація умов праці (в т.ч. надання робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;

тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконується робота.

Як відомо, компанії, які укладають цивільно–правову угоду з ФОПами, зменшують свої податкові зобов’язання. Вони звільняються від сплати 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівників.

На відміну від найманого працівника ФОП третьої групи на спрощеній системі оподаткування сплачує до бюджету лише 5% від зароблених грошей плюс мінімальний місячний соціальний внесок (918 грн. станом на лютий 2019 року).


Економічна правда

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16 Февраля 2019 10:24

 

 

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