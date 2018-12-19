НБУ ухвалив рішення про ліквідацію «ВТБ Банку»

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (15) Генеральна прокуратура (8) Національне антикорупційне бюро (100) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (5) Служба безпеки України (50) Головна військова прокуратура (7) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (350) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ