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НБУ ухвалив рішення про ліквідацію «ВТБ Банку»
Національний банк України 18 грудня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії «ВТБ Банку» (Київ) - української дочірньої установи однойменного російського банку.
«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про відкликання ліцензії вчора ухвалив відповідне рішення, і сьогодні ми входимо до ВТБ Банку як ліквідатор», - повідомили агентству Інтерфакс-Україна в прес-службі фонду в середу.
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