СБУ обыскивает «Буковель»

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на горнолыжном курорте «Буковель», а также в буковелевской дорожной компании ПБС в Ивано-Франковске.

Об этом рассказал в Facebook внефракционный нардеп Александр Шевченко, передает УкрРудПром.

«С выламыванием дверей, с взятием в заложники работников предприятий начались политически мотивированные «маски-шоу» и обыски на предприятиях и в квартирах сотрудников. Очевидно, что причиной таких политически мотивированных действий власти стало ознакомление с реальными рейтингами кандидатов в президенты Украины», — говорится в сообщении под его видеообращением.

В пресс-службе Александра Шевченко сообщили, что обыски сегодня происходят параллельно во всех фирмах, которые имеют или имели отношение к Шевченко, поэтому заведения сети Cartel на Буковеле закрыты. Обыски проводятся также в фирме «Скорзонера», и на заводе, где производят асфальт.

В Управлении службы безопасности в Ивано-Франковской области информацию подтвердили. «Это (обыски) проводит центральный аппарат. Пока продолжаются следственные действия, комментировать они не могут», — сказала пресс-секретарь областного управления СБУ Мария Рымар.