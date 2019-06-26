Кличко пообіцяв боротися за проспекти Бандери і Шухевича

На рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на честь Романа Шухевича, буде подано апеляцію, заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери і Романа Шухевича. Йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського та Ватутіна», - написав Кличко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Мер столиці також анонсував повторне ухвалення Київрадою відповідних рішень про перейменування цих двох проспектів. «По-друге, на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів», - додав Кличко.

Як повідомлялося, днем раніше Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович розповів, що повний текст із мотивацією рішення суд оприлюднить через п'ять днів. «Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію», - сказав він.

7 липня 2016 р. Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект ім. Степана Бандери. За це рішення проголосувало 87 із 97 присутніх на засіданні депутатів столичної міськради, проти не висловився ніхто.

1 червня 2017 року Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича («за» - 69 депутатів із 120).