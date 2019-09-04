Прем’єр Гончарук: звільнення Кличка – це «посилення Кличка»

Призначення голови Київської міської державної адміністрації, який зможе протидіяти корупції та групам впливу в столичній владі, буде в інтересах киян, переконаний прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Я не маю жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика, й у Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, занадто сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо посилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який чинив би опір цим усім групам впливу, то це дуже добре позначиться на інтересах середньостатистичних киян», - сказав Гончарук на брифінгу за підсумками закритого засідання уряду в середу, пояснивши свою позицію щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У цьому контексті він згадав представника будівельного бізнесу, співвласника київського бізнес-центру 101, народного депутата фракції «Опозиційна платформа - За життя» Вадима Столара. «Особисто я дуже поважаю пана Кличка - він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни, але я залюбки звільнив би не його, а пана Столара, наприклад, але формальної посади в цієї людини немає, і тому зробити це було неможливо», - сказав Гончарук.

Водночас глава уряду зазначив, що кандидатури на голову КМДА поки що немає.

При цьому він наголосив, що остаточне рішення з питання звільнення Кличка з посади голови КМДА прийматиме Зеленський. «Я думаю, що обов'язково про це, і ще не один раз, скаже команда президента, виходячи з того, які рішення будуть прийняті, але на моєму рівні особисто я вважаю, що посилення пана Кличка сильним хорошим порядним менеджером - це хороша ідея», - резюмував Гончарук.