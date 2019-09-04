Кличко про своє звільнення: це позбавляє киян «права обирати владу»

Мер Києва Віталій Кличко вважає рішення Кабінету Міністрів України про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації неконституційним і наголошує, що звільнити його можуть лише кияни.

«Уряд зробив крок до того, щоб у столиці було запроваджено двовладдя. А по суті - пряме президентське правління. Кличка можуть звільнити лише кияни, які обрали його київським міським головою», - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

Мер висловив переконання: «Такими діями намагаються позбавити людей права обирати владу. Це неконституційно і суперечить законодавству про місцеве самоврядування».