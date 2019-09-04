Новий уряд погодив звільнення Кличка

Кабінет міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, заявляє народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

«Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА! Київське самоврядування – все», - написав Гончаренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, це рішення «тепер надійде президенту для остаточного вирішення».

Колишній народний депутат Сергій Лещенко також повідомив про рішення Кабміну щодо звільнення Кличка в Теlegram-каналі.

Як повідомлялося, раніше глава офісу Зеленського А. Богдан звернувся до Кабінету міністрів із проханням внести подання на звільнення голови КМДА Кличка.

У свою чергу Кличко назвав ініціативи з розділення влади в столиці та відсторонення його з посади голови КМДА такими, що суперечать законодавству, зазначивши, що має намір обстоювати нинішній порядок, згідно з яким обраний мер столиці автоматично призначається главою міськадміністрації. Він наголосив, що розділення посад і введення в столиці «двовладдя» є антиконституційним.

25 червня 2014 року мера Києва було призначено головою Київської міської державної адміністрації згідно з указом п'ятого президента України Петра Порошенка.