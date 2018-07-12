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Доба ООС: 1 поранений

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 12 липня говориться:

«11 липня обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська майже по всій лінії зіткнення порушували режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За минулу добу противник 17 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ.

На Луганському напрямку біля Станиці Луганської ворог вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін, випустивши декілька черг з великокаліберного кулемету у бік наших позицій, чим вже вкотре зірвав виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Також були обстріляні з гранатометів зазнали захисники Кримського.

Відмічається, що значно активізувалися окупанти на Світлодарському напрямку. Там ворог 7 разів відкривав прицільний, проте нетривалий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил. Вогневого впливу зазнали захисники Новолуганського, Світлодарська та Луганського.

На Донецькому та Маріупольському напрямках відмічається зниження активності ворога, порівнюючи із попередньою добою. Російські окупаційні війська відкривали поодинокий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Талаківки та Широкиного.

На жаль, за минулу добу одного військовослужбовця було поранено.

За даними розвідки двоє окупантів дістали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донецькому та Маріупольському напрямках. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції наших захисників біля Мар’їнки, Березового, Троїцького та Водяного».


"ОБКОМ"

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12 Июля 2018 08:46

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 