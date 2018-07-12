Зустріч з Трампом неминуча, запевнив Порошенко: «Я нічого не боюсь»

Президенти України та США сьогодні проведуть переговори в Брюсселі.

Домовленість про таку зустріч підтвердив Порошенко, спілкуючись із журналістами перед входом до штаб-квартири НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент Європейської правди.

Коментуючи очікувану підтримку України з боку США, в тому числі перед самітом США-Росія, він заявив, що «сподівається обговорити це на зустрічі з Трампом», яка відбудеться у четвер.

Досі про заплановані переговори президентів США та України повідомляли лише дипломатичні джерела.

Порошенко також заявив, що не має побоювань через факт запланованих переговорів Дональда Трампа та Владіміра Путіна.

«Я нічого не боюсь. І ми маємо дуже сильні заяви і сильну позицію як від Держдепу, так і від Білого дому щодо підтримки України та її незалежності», - пояснив Порошенко.