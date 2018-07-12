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Завтра учетная ставка НБУ станет выше

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 17,5% годовых.


Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Смолий объявил о решении повысить учетную ставку до 17,5%, несмотря на снижение инфляции за последние 12 месяцев.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых с 13 июля 2018 года, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году», - заявил Смолий.

Он также отметил, что снижение инфляции до целевого уровня может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов - оживление внутреннего спроса, активная трудовая миграция, усиление рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного транша и другого связанного финансирования, высокие инфляционные ожидания, снижение интереса инвесторов к активам развивающихся страны. Более жесткая монетарная политика может нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году.

Напомним, в апреле НБУ заявлял, что не видит оснований для снижения учетной ставки до конца 2018 года, а в мае сохранил ее на уровне 17%.


"ОБКОМ"

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12 Июля 2018 16:42

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 