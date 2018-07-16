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СБУ розслідує, погрожував нардеп Пашинський вбити працівницю Ради чи ні

Співробітниця комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки Тетяна Блистів поскаржилась на погрози вбивством від керівника комітету нардепа Сергія Пашинського.


Як повідомили Українській правді джерела в ГПУ, за її заявою було відкрито провадження.

«Розслідує СБУ», – уточнив співрозмовник у прокуратурі.

Тетяна Блистів очолює секретаріат комітету.

Генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу в понеділок зазначив, що «йдеться про достатньо серйозні звинувачення щодо народного депутата».

«Керівник слідчого управління СБУ прийняв усі матеріали провадження і проведе всі необхідні слідчі дії», – розповів Луценко.

Він запевнив, що «справа на контролі».

«Ми знаємо пана Пашинського, він має достатньо реактивний характер, але в даному випадку, якщо правда те, про що пише заявниця, то це вже не просто емоції», – сказав генпрокурор.

На думку Луценка, до кінця депутатських канікул правоохоронці будуть готові дати відповідь, чи є підстави для зняття недоторканності з Пашинського.

«Проте, мені здається, що він в першу чергу є зацікавленою стороною в співпраці зі слідством», – наголосив очільник ГПУ.

Сам Пашинський в коментарі УП стверджував, що проти Блистів порушена кримінальна справа про шахрайство, службову підробку та зловживання владою. За словами нардепа, він отримав беззаперечні докази правопорушень.

«Я запросив її до себе, щоб вона пояснила мені ситуацію. У відповідь почув купу бруду. І я все-таки порадив їй написати заяву про звільнення», – розповів Пашинський.

Обвинувачення проти себе він вважає «лінією захисту» Блистів, запевняє, що говорив з співробітницею комітету стримано.

«Вона не вказує мотивів (ймовірних погроз – УП)», – наголосив нардеп.

За його словами, якщо інформація про справу проти нього підтвердиться, він звертатиметься до ГПУ щодо неправдивого свідчення.


"ОБКОМ"

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16 Июля 2018 18:15

 

 

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Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

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От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 