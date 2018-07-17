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До НАБУ увірвався Ваня Грабар з протестувальниками
У будівлю Національного антикорупційного бюро увірвалися маловідомий натовп та влаштував безлад.
Про це Українській правді повідомило джерело в НАБУ.
«Зранку був так званий АТОвець Ваня Грабар з групою так званих «протестувальників». Вломилися всередину, розкидали меблі. Поліція стояла дивилася. Вже коли вони всередині почали трощити, їх вивели», – розповів співрозмовник УП.
За його словами, провокатори увірвалися в хол через двері громадської приймальні, які зазвичай замкнені.
«Вони їх виламали та увійшли. Між холом та частиною, де кабінети, є металева ролета. Її опустили, тому до кабінетів вони не дійшли», – пояснило джерело.
За словами співрозмовника УП, зараз у будівлі НАБУ посилено заходи безпеки.
Співробітники НАБУ збирають відео з камер спостереження для доказової бази.
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