До НАБУ увірвався Ваня Грабар з протестувальниками

У будівлю Національного антикорупційного бюро увірвалися маловідомий натовп та влаштував безлад.

Про це Українській правді повідомило джерело в НАБУ.

«Зранку був так званий АТОвець Ваня Грабар з групою так званих «протестувальників». Вломилися всередину, розкидали меблі. Поліція стояла дивилася. Вже коли вони всередині почали трощити, їх вивели», – розповів співрозмовник УП.

За його словами, провокатори увірвалися в хол через двері громадської приймальні, які зазвичай замкнені.

«Вони їх виламали та увійшли. Між холом та частиною, де кабінети, є металева ролета. Її опустили, тому до кабінетів вони не дійшли», – пояснило джерело.

За словами співрозмовника УП, зараз у будівлі НАБУ посилено заходи безпеки.

Співробітники НАБУ збирають відео з камер спостереження для доказової бази.