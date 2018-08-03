У Харкові врятували те, що залишилось після пожежі в історичному центрі міста, - і знайшли пальник

Ліквідовано пожежу у будівлі УІПА – екс-корпусу Харківського університету.

Про це звітує прес-служба ДСНС у Харківської області, повідомляє Главное.

О 18:00 2 серпня пожежу було локалізовано, а о 07:05 3 серпня - повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі та сума збитків наразі встановлюються.

У Харкові поліція веде розслідування за фактом пожежі у навчальному корпусі Української інженерно-педагогічної академії. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

«Вчора, 2 серпня, відомості про події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Слідство триває. Винним загрожує штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років», - зазначили в поліції.

За відомостями kh.depo.ua, на даху будівлі, що палала, був виявлений пальник. Тому на цей час основною версією загоряння є порушення правил пожежної безпеки під час проведення ремонтних робіт. Найімовірніше, на згарищі має бути виявлений ще й газовий балон.