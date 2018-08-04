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Усіх підозрюваних у вбивстві «Сармата» відправили під варту
Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві АТОвця та громадського активіста Віталія «Сармата» Олешка.
Про це у Facebook написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, повідомляє Українська правда.
«Всім чотирьом особам, які підозрюються у вбивстві відомого мешканця Бердянська (Олешка – УП), обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомив Лисенко.
Він зазначив, що суд задовольнив клопотання слідчого.
Підозрюваних відправили під арешт без права внесення застави. Напередодні їм повідомили про підозру в умисному вбивстві.
«Сармата» вбили пострілом у спину 31 липня. 1 серпня поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві.
31 липня начальник ГУ НП в Запорізькій області Сергій Коміссаров зазначив, що правоохоронці поки не можуть назвати мотиву вбивства «Сармата» і відпрацьовують всі версії. Зокрема, слідство перевірить причетність нардепа Олександра Пономарьова до вбивства.
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