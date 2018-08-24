Підсумок доби ООС: загинули 5 захисників України, знищено 12 окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 24 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 23 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, з випадками загострення на окремих ділянках, проте залишалася цілком контрольованою.

Противник 42 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Російські окупанти вели прицільний вогонь із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник здійснював обстріли позицій об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Північне, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

Минулої доби найгарячіше було на Луганському напрямку в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське. Тут противник інтенсивно застосовував артилерію та міномети, а також вдався до штурмових дій. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях.

Також окупанти здійснювали обстріли з 82 мм мінометів по наших позиціях поблизу Луганського, Чермалика та Лебединського.

Упродовж минулої доби п’ятеро українських захисників загинуло, семеро військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення.

Протягом ночі окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Гнутове, Павлопіль та Водяне. Біля Кримського вночі окупанти знову відкрили вогонь із 122 мм артилерії, поблизу Павлополя застосували 82 мм міномети.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає.

За даними розвідки, за минулу добу 12 окупантів знищено, ще 20 отримали поранення».