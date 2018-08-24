Радник Трампа: обговорення Москвою миротворців для Донбасу – вже визнання РФ своєї участі у війні

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції в Києві після переговорів з українським керівництвом.

Як передає кореспондент Європейської правди, Болтона запитали, як він може довести ключову роль Росії у війні на Донбасі, з огляду на постійні заперечення з боку Москви.

«Сам факт того, що російська сторона бере участь у спілкуванні щодо розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі, - можливо, це непряме визнання Росією, що є проблеми, і вони є частиною цих проблем», - сказав Болтон.

Він нагадав, що деякий час тому у Сирії вбили цілу групу бойовиків, які напали на американські сили. Виявилося, що всі вбиті раніше воювали на Донбасі, додав Болтон.

Як відомо, Україна наполягає на введенні місії ООН на всю територію непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, зокрема й на кордон з РФ, проте Москва каже, що миротворці повинні розміщуватися лише на лінії розмежування сторін і мати лише функцію охорони місії ОБСЄ.